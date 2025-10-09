Economía

Financiera Desyfin llega a su fin: activos que se trasladarán al Juzgado Concursal valen $126,75 millones

El proceso de resolución de Financiera Desyfin termina este jueves 9 de octubre

Por Luis Enrique Brenes
Dos bancos privados adquirieron una porción de la cartera de crédito de la Financiera Desyfin, entidad cuyo proceso de resolución culmina este 9 de octubre, previo a su liquidación en el Juzgado Concursal.
El proceso de resolución de Financiera Desyfin termina este 9 de octubre. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)







