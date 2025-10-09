Financiera Desyfin llega a su fin: activos que se trasladarán al Juzgado Concursal valen $126,75 millones

El proceso de resolución de Financiera Desyfin termina este 9 de octubre.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) oficializó este jueves 9 de octubre el fin del proceso de resolución de la Financiera Desyfin, un año después de su inicio.

La entidad residual tiene un valor de $126,75 millones. Estos activos serán gestionados por un fideicomiso cuyo fiduciario será Banco Improsa, con el propósito de maximizar la recuperación para los acreedores.

Rodolfo González, resolutor adjunto de Desyfin, manifestó que la cartera de crédito es el principal activo de la entidad residual. El saldo asciende a $91,3 millones, que representa 72% de lo que se trasladará al fideicomiso.

Las operaciones de crédito son, principalmente, de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y de desarrollos inmobiliarios, Por su parte, el 95% de los créditos vinculados a arrendamientos se lograron vender.

El fideicomiso está sujeto al juez concursal. A partir de este 10 de octubre, todo estará bajo el amparo de esa sede judicial. El proceso de Financiera Desyfin se tramita bajo el expediente 25-000270-0958-CI.

En el proceso de resolución, 1.031 ahorrantes no garantizados de Desyfin obtendrán un 75,58% de recuperación sobre el exceso de ¢6 millones. Este 9 de octubre se anunció un porcentaje de recuperación adicional de 2,26%, que se pagará antes de que finalice el mes.

Mientras que el 74% de los depositantes que tenían menos de ¢6 millones, que equivalen a 2.989 personas, recibieron el 100% de su dinero. En total, se repartieron ¢99.432,6 millones entre todos los ahorrantes.

A nivel general, la resolución recuperó ¢111.966 millones, provenientes, principalmente, de la gestión de inversiones, venta de activos, y la colocación y recuperación de cartera de crédito.

Pasivos trasladados al Concursal

Además de los $126,75 millones en activos trasladados al Juzgado Concursal, también se enviaron $136,23 millones en pasivos, que equivalen al 43% de las obligaciones totales de la entidad al momento de la intervención.

En los acreedores de este proceso concursal hay 4.030 depositantes; 33 proveedores; 10 fondeadores y cinco subordinados, según informó el resolutor adjunto en una conferencia realizada este jueves 9 de octubre.

En el escrito presentado ante el Juzgado, se incluyó la lista de acreedores registrados al 30 de setiembre. En adelante, el ente judicial se encargará de indicar a los afectados cómo oficializar sus acreencias y los respectivos canales de atención

Desyfin fue intervenida el 13 de agosto de 2024 por la deficiente administración de su cartera de crédito. Posteriormente, la declararon inviable y ordenaron un proceso de resolución el 9 de octubre de ese año.

En la sesión 1968-2025 del órgano, el Conassif dispuso solicitar al Juzgado Concursal la declaración de quiebra de Financiera Desyfin y ordenó revocar el funcionamiento de esta entidad a partir del 10 de octubre.