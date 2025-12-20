Fifco-Heineken: director ejecutivo Rolando Carvajal detalla avance y posible fecha de cierre del negocio

Fifco proyectaba cerrar la venta de sus operaciones de bebidas, alimentos y comercio al detalle en el primer semestre del 2026. Rolando Carvajal, director general de la empresa, informó de que el proceso avanza y podría concretarse antes de lo previsto.

Rolando Carvajal, director ejecutivo de Florida Ice and Farm Company S. A. (Fifco), ofreció detalles sobre el avance del proceso y la posible fecha para concretar la venta del 75% de la operación de la distribuidora a la gigante cervecera Heineken, empresa holandesa que ya poseía el 25% restante.

Ante consultas de La Nación, Carvajal indicó que el reciente aval de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) para concretar la venta constituye una señal positiva en el avance del proceso. Aunque inicialmente el cierre estaba previsto para el primer semestre del 2026, el director ejecutivo indicó que prevén concretarlo en el primer trimestre.

“La reciente noticia de la Coprocom de aprobar la transacción es algo que nos juega a favor en plazo, por lo que sí creemos que en el primer trimestre del 2026 se estaría cerrando la transacción ”, confirmó Carvajal.

La Comisión determinó, el pasado 28 de noviembre, que la operación no genera efectos adversos para la competencia en el país, por lo que autorizó la concentración económica entre ambas compañías.

Tras ese paso, según un hecho relevante divulgado por Fifco ese mismo día, aún deben cumplirse otras condiciones de cierre, entre ellas aprobaciones de entidades regulatorias en distintos países. No obstante, Carvajal destacó que el aval de la autoridad costarricense representa un impulso que mantiene la operación encaminada.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Fifco aprobó por mayoría, el 7 de octubre, la venta del 75% de la operación de Distribuidora La Florida a Heineken.

La transacción, que asciende a $3.250 millones, incluye las operaciones del negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Su portafolio incluye marcas como Imperial, Pilsen, Bavaria, Adán y Eva, y Tropical. Estas pasarán a manos de Heineken, lo que convertirá a Costa Rica en una de las cinco principales operaciones de la cervecera a escala global por utilidad operativa.

Empresa estudia potencial futuro de negocios restantes

Tras la venta, Fifco confirmó que continuará operando en los sectores de hospitalidad, desarrollo inmobiliario y fabricación de vidrio, en beneficio de sus accionistas.

Según los estados financieros de la compañía, a junio anterior, los activos del sector de hospitalidad ascienden actualmente a ¢159.330 millones, mientras que la utilidad de operación del primer semestre de 2025 alcanzó ¢7.903 millones.

Tras ser consultado sobre si se desarrollarán proyectos en estos sectores durante el 2026, Rolando Carvajal indicó que actualmente se realiza un estudio sobre el potencial de cada área para definir las iniciativas y estrategias que se pondrán en marcha.

“En este momento, nos encontramos haciendo un estudio del potencial máximo que puede tener ese modelo de negocio para definir cuáles etapas y estrategias vendrán a futuro”, afirmó.

Además, ante la reciente alianza entre Coca-Cola FEMSA y Ambev Costa Rica, filial de la cervecera belga AB InBev, Carvajal celebró el ingreso de nueva competencia al mercado cervecero nacional.

“Fifco es una compañía acostumbrada a competir en todos sus frentes de negocio y categorías. Creo que va a dinamizar más la categoría de cervezas, específicamente, y probablemente, en el buen sentido, contagie a todo el negocio. Me parece que más competencia siempre le mejora el perfil a las compañías”, señaló.

“Ya en cerveza tenemos mucha competencia, con más de 60 marcas importadas al país, así que vemos con buenos ojos que el mercado se dinamice y que nos exija todavía ser mejores”, agregó.