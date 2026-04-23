Economía

Fernando Vargas asume el MAG de forma interina tras salida de Víctor Carvajal

El Gobierno designó a Fernando Vargas Pérez como jerarca interino del MAG por 18 días

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Por Gustavo Ortega Campos
El viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería ( MAG ) don Fernando Vargas Pérez, entrevista con economía de la Nación. Foto Alonso Tenorio
Fernando Vargas Pérez fue nombrado jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por 18 días. (Alonso Tenorio)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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