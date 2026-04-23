Fernando Vargas asume el MAG de forma interina tras salida de Víctor Carvajal

Fernando Vargas Pérez fue nombrado jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por 18 días.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es dirigido desde el 20 de abril por Fernando Vargas Pérez, nombrado en el cargo de manera interina por el presidente Rodrigo Chaves.

Vargas, que antes del nombramiento se desempeñaba como viceministro de la entidad, estará en el cargo hasta el 7 de mayo próximo, es decir, estará en el cargo por 18 días, informó la entidad por medio de un comunicado de prensa.

El funcionario sucede a Víctor Carvajal, quien estuvo al frente del MAG desde 2022 y fue nombrado como director interino del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).

El anuncio de su salida se informó la noche del martes 14 de abril. Según Presidencia, el funcionario permaneció en el MAG hasta el viernes 17 de abril, tras ser nombrado de forma interina en el SBD.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó el inicio de una investigación penal en torno al nombramiento de Carvajal.

Un día después, el 15 de abril, el presidente Chaves justificó dicho nombramiento como una decisión que responde a la necesidad de fortalecer una institución que, según dijo, estuvo “descabezada” durante años.

“El Sistema de Banca para el Desarrollo estuvo descabezado por años, pero sí tenía un director ejecutivo que no servía para mucho. Este gobierno se alegró cuando la Junta Directiva lo destituyó. Y ahora estaba descabezado, pero sin director ejecutivo”, expresó el mandatario en conferencia de prensa en Casa Presidencial.

Las organizaciones del sector agropecuario han venido denunciando el deterioro de la actividad y la falta de respuestas por parte de las autoridades.