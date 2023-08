Renuncia vicepresidente del INTA por ‘falta de visión’ en la entidad y desacuerdo con jerarca del MAG

El vicepresidente de la junta directiva del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), Marco Chávez Solera, renunció este miércoles del cargo por considerar que la entidad carece de visión de futuro y por desacuerdo en el estilo de dirección del jerarca del ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal.

“No me gusta el manejo de la junta directiva, no se ven temas de fondo, yo siento a la gente atemorizada, no siento análisis de temas de fondo, no veo visión de futuro, una serie de situaciones que lo llevan a decir que aquí lo que estamos es perdiendo el tiempo”, aseguró a La Nación.

Chávez, ingeniero agrónomo de profesión, es fundador del INTA, entidad creada en noviembre del 2001 y ha participado en 550 sesiones de la junta directiva, en representación de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria de Costa Rica (CNAA). Fue Director de Investigación del MAG, la instancia predecesora del INTA.

Chávez, de 68 años, indicó que han habido situaciones que se ejecutan sin informar a la junta directiva, además que no hay revisión de los indicadores de trabajo y no hay evaluación de las necesidades tecnológicas profundas que tiene el país.

Dijo percibir que hay una directriz que viene del jerarca del MAG, Víctor Carvajal, quien realmente preside la junta directiva, a pesar de estar nombrada en el cargo, Karla Mena, en representación del Ministerio. “Al final de cuentas, el órgano encargado de orientar en el tema de tecnologías es el INTA, he tenido muchos problemas con el Ministro y yo no soy de carácter fácil, él tampoco y chocamos, no estoy en edad ni condición para estas situaciones”.

Señaló que todo los registros están en las actas de las sesiones. “Decidí retirarme porque no le veo sentido, no hay una condición que uno sienta que se va a dar un cambio de fondo y tampoco siento que en la junta directiva exista un espíritu para que haya un redireccionamiento de la forma en que se viene actuando”.

La Nación solicitó una reacción al ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, y se está a la espera de respuestas.

La junta directiva del INTA, la conforman, además, Rodolfo Garita Ramírez, representante de la Corporación Hortícola Nacional; Carlos Robles Rojas, del Consejo Nacional de Rectores (Conare); Adelita Arce Rodríguez, representante del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt); Adolfo Ramírez Carballo, del Consejo Nacional de Producción (CNP); Bryan Fernando Salazar, de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) y Azalea Ramírez del MAG.

Chávez aseguró que la renuncia es una decisión personal porque “llegó al límite” y además que de esa manera queda en la libertad de opinar.

Noticia en desarrollo