Economía

Euro rompe la barrera de los $1,20 por primera vez desde 2021

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, el dólar se ha depreciado más de un 15% frente al euro.

Por AFP
El valor del euro se ubicó encima de los $1,20 este martes 27 de enero. (Shutterstock)







