Euro se cotiza en máximos desde 2021 frente al dólar

Analistas prevén que el euro, la moneda común de la Unión Europea, superará el rango de los $1,19.

Por Europa Press
El euro se cotizaba por encima de los $1,19 este 27 de enero, un valor que no se registraba desde junio de 2021.







Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

