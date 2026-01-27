Euro se cotiza en máximos desde 2021 frente al dólar

El euro se cotizaba por encima de los $1,19 este 27 de enero, un valor que no se registraba desde junio de 2021.

Madrid. La cotización del euro frente al dólar se consolidaba este martes por encima de los $1,19, alcanzando su mejor cruce frente al ‘billete verde’ desde junio de 2021, en la víspera de conocer la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

La moneda común europea se revalorizaba este martes un 0,43% respecto del cierre anterior para cambiarse por $1,1939, su precio más alto frente a la moneda estadounidense desde junio de 2021.

En este sentido, los analistas de ING consideran que, si bien el titubeante dato del Ifo que se conoció ayer “representa una oportunidad perdida para que Europa suponga un factor de atracción para el capital que se aleja de EE. UU.”, el cruce euro/dólar se prepara para superar los máximos del rango en $1,1910/20, aunque advierten de que “parece que hay muchos inversores que buscan una ruptura al alza”.

En lo que va de año, el euro acumula una subida de casi el 2% frente al dólar reflejando la tendencia conocida como Sell America (Vender EE. UU) ante las erráticas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que empujan a los inversores hacia activos refugio, como los metales preciosos.

En este sentido, después de superar este lunes por primera vez el umbral de los $5.000 por onza y de llegar a marcar un precio récord de $5.111, la cotización del oro se mantiene este martes por debajo de los $5.100.