Economía

Deterioro de la actividad manufacturera de la zona euro se agravó en diciembre del 2025

Con el resultado del último mes de 2025, el sector manufacturero de la zona euro ha estado en recesión casi continuamente desde mediados de 2022

EscucharEscuchar
Por Europa Press
.
La demanda de productos manufacturados de la zona euro se está ralentizando de nuevo. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Zona euroActividad manufacturera
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.