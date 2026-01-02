Deterioro de la actividad manufacturera de la zona euro se agravó en diciembre del 2025

La demanda de productos manufacturados de la zona euro se está ralentizando de nuevo.

El deterioro de la actividad fabril de la eurozona se agravó durante el pasado mes de diciembre ante el debilitamiento de la demanda, lo que empujó al índice PMI manufacturero hasta los 48,8 puntos, frente a los 49,6 del mes anterior, lo que representa su peor lectura desde el pasado mes de marzo, según los datos de S&P Global.

Un resultado del índice PMI por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad en el sector, mientras que una lectura inferior a este umbral implica contracción.

Con el resultado del último mes de 2025, el sector manufacturero de la zona euro ha estado en recesión casi continuamente desde mediados de 2022 y, si bien 2025 se perfilaba como el año en que la economía fabril podría recuperarse y la desaceleración se atenuó considerablemente, “no logró convertirse en una trayectoria de crecimiento sostenible”.

“La demanda de productos manufacturados de la zona euro se está ralentizando de nuevo”, comentó Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, para quien “no es sorprendente que las empresas sigan recortando personal en este entorno”.

En diciembre, el rendimiento industrial empeoró en varias economías claves de la zona euro, incluyendo Alemania (47 puntos), con su peor lectura en diez meses; Italia (47,9), en mínimos de nueve meses; y España (49,6), su mínima en ocho meses. De su lado, Países Bajos (51,1), registró su mínima en siete meses; mientras que Francia (50,7) alcanzó su máxima en 42 meses.

“Las empresas no parecen capaces ni dispuestas a generar impulso para el próximo año, sino que actúan con cautela, lo cual perjudica la economía”, advirtió De la Rubia.

No obstante, el economista apunta que para 2026 existe la esperanza de que el programa de estímulo económico de Alemania y el aumento del gasto en defensa en toda Europa den un nuevo impulso a la industria, lo que impulsó al alza la confianza de las empresas.