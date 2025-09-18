Estos son los tipos de empleo que se crearon en los últimos seis años, según la Universidad Nacional

El crecimiento del empleo en Costa Rica se dio en actividades que demandan secundaria completa o formación universitaria.

La creación de empleo en Costa Rica, tras la pandemia de covid-19, se concentra especialmente en ocupaciones con calificación alta, es decir, las que requieren un nivel educativo avanzado como secundaria completa, técnico o universitario.

Así lo dio a conocer la Universidad Nacional (UNA), este jueves 18 de setiembre, en la presentación del Informe Especial: Dinámicas laborales postpandemia en Costa Rica.

LEA MÁS: Vindi abrió nuevas vacantes en Heredia: así puede aplicar a los puestos disponibles

Roxana Morales, coordinadora del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la UNA, mencionó durante la conferencia de prensa que la población en ocupación alta aumentó en 64.523 personas en los últimos seis años, para llegar a 554.869 al segundo trimestre del 2025.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la ocupación calificada alta incluye nivel directivo de la administración pública y de la empresa, nivel profesional, científico e intelectual, nivel técnico y profesional medio.

El economista Fernando Rodríguez, por su parte, explicó que la creación de empleo en los últimos años se ha concentrado en actividades calificadas. “El hecho de que las zonas francas hayan crecido de la manera en que creció es un ejemplo de eso”, dijo.

“Estos sectores requieren un nivel de educación secundaria completa o superior, y por lo tanto, tienen mejores ingresos, lo que ha hecho que la proporción de personas que ganan más sea mayor”, agregó Rodríguez.

La Encuesta Continua de Empleo (ECE) correspondiente al segundo trimestre del año en curso expone que la población ocupada en el país fue de 2,15 millones de personas.

Desde la perspectiva educativa, el crecimiento del empleo ha ocurrido en actividades que demandan secundaria completa o formación universitaria. — Informe Especial: Dinámicas laborales postpandemia en Costa Rica

LEA MÁS: Población con empleo en Costa Rica se mantiene sin cambios en segundo trimestre de 2025

Sectores en los que buscan trabajo los desempleados

A mitad de año, a nivel nacional, la población desempleada era de 173.000 personas. Según el informe de la UNA, el 57,8% de ellas buscaron trabajo en el sector servicios, incluyendo áreas como enseñanza, call centers y otras actividades similares.

Por su parte, un 18,8% buscaron empleo en actividades relacionadas con el sector comercio, como la venta de ropa y abarrotes.

En tanto, el 14,2% lo hace en el sector industrial y el 9,3% en el agropecuario y pesca, según el estudio de la UNA.