Estos son los tipos de empleo que se crearon en los últimos seis años, según la Universidad Nacional

Un informe de la Universidad Nacional (UNA) revela que cuáles son los puestos de empleo que se crearon en Costa Rica pospandemia. Conozca los detalles.

Por Mónica Cerdas Gómez
Feria de empleo
El crecimiento del empleo en Costa Rica se dio en actividades que demandan secundaria completa o formación universitaria. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)







Mónica Cerdas Gómez

