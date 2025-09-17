Vindi abrió nuevas vacantes en Heredia: así puede aplicar a los puestos disponibles

El supermercado Vindi de Mercedes Norte, en Heredia, anunció que tiene abiertas vacantes por apertura de tienda y están buscando personal para el puesto de auxiliar.
Si usted anda en busca de trabajo, esta puede ser su oportunidad. La empresa invita a las personas interesadas a postularse por medio de la página web oficial www.empleo.automercado.com o bien ingresando desde el código QR que aparece en la imagen de la convocatoria.
Una vez dentro de la plataforma, solo debe elegir la vacante que más se ajuste a su experiencia, darle clic en la opción “Inscribirse”, completar sus datos personales en el formulario y subir su currículum actualizado.
Requisitos para aplicar a Vindi en Heredia u otras sucursales
- Tener noveno año completo.
- Contar con excelente afinidad en servicio al cliente.
- De forma deseable, presentar el carné de manipulación de alimentos al día.
La empresa recalcó que el proceso es 100% en línea y que es importante llenar el formulario de manera correcta para que su aplicación sea tomada en cuenta.
Así que ya lo sabe: si vive en la zona de Heredia y quiere unirse al equipo del nuevo Vindi de Mercedes Norte, no lo piense mucho y aplique cuanto antes.
Cuatro consejos para aplicar a puestos de trabajo en línea
- Revise bien la oferta antes de aplicar: Asegúrese de que cumple con los requisitos solicitados en el anuncio. Si no los tiene, probablemente no lo tomarán en cuenta y perderá tiempo.
- Adapte su currículum al puesto: No envíe siempre el mismo documento. Destaque la experiencia y las habilidades que se ajustan a lo que pide la vacante. Eso aumentará sus posibilidades.
- Cuide los detalles digitales: Suba su currículum en formato PDF, revise la ortografía y use un correo electrónico profesional. Estos detalles son la primera impresión que dará a la empresa.
- Dé seguimiento a su aplicación: Si después de varios días no recibe respuesta, puede enviar un correo breve y respetuoso para mostrar interés. Eso lo hará resaltar frente a otros candidatos.