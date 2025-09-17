Vindi abrió nuevas vacantes en Heredia: así puede aplicar a los puestos disponibles

El supermercado Vindi de Mercedes Norte, en Heredia, anunció que tiene abiertas vacantes por apertura de tienda y están buscando personal para el puesto de auxiliar.

Si usted anda en busca de trabajo, esta puede ser su oportunidad. La empresa invita a las personas interesadas a postularse por medio de la página web oficial www.empleo.automercado.com o bien ingresando desde el código QR que aparece en la imagen de la convocatoria.

Una vez dentro de la plataforma, solo debe elegir la vacante que más se ajuste a su experiencia, darle clic en la opción “Inscribirse”, completar sus datos personales en el formulario y subir su currículum actualizado.

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de Vindi. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Requisitos para aplicar a Vindi en Heredia u otras sucursales

Tener noveno año completo.

Contar con excelente afinidad en servicio al cliente.

De forma deseable, presentar el carné de manipulación de alimentos al día.

La empresa recalcó que el proceso es 100% en línea y que es importante llenar el formulario de manera correcta para que su aplicación sea tomada en cuenta.

Acá le contamos cómo puede aplicar a los puestos del Vindi.

Así que ya lo sabe: si vive en la zona de Heredia y quiere unirse al equipo del nuevo Vindi de Mercedes Norte, no lo piense mucho y aplique cuanto antes.

Cuatro consejos para aplicar a puestos de trabajo en línea