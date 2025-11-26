Economía

Estos son los cinco desafíos de la inteligencia artificial en 2026

La inteligencia artificial (IA) se enfrenta a varios desafíos en 2026, relacionados con aspectos financieros, empleos y generación de contenidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
IA
El efecto de la inteligencia artificial sobre los empleos es un tema que está generando debate a nivel global. (patpitchaya/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inteligencia ArtificialIADesafíos de la IA
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.