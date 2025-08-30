Esto dijo el ministro del Comex sobre el fallo que pone en suspenso los aranceles de Trump

Costa Rica y más de un centenar de países deberán esperar hasta mediados de octubre, de no lograrse antes un acuerdo bilateral, para que se defina el futuro de los aranceles establecidos por la administración de Donald Trump a las exportaciones.

Este viernes, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que gran parte de los aranceles impuestos por la administración de Trump son ilegales, confirmando un fallo de un tribunal inferior, lo que llevó al mandatario a acudir a la instancia de apelaciones de la Corte Suprema, informó la agencia AFP.

En el caso de Costa Rica, la tarifa impuesta es del 15%, vigente desde el 7 de agosto, tras un aumento de la tasa inicial del 10% establecida a inicios de abril pasado.

Al respecto, el jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar, respondió a La Nación que el gobierno de Costa Rica analiza el reciente fallo que declaró inválidos ciertos aranceles establecidos por la administración Trump, bajo la invocación de poderes de emergencia.

“La implementación del fallo se difirió a octubre y este puede ser apelado ante la Corte Suprema. Continuaremos monitoreando de cerca el desarrollo de este proceso”, indicó Tovar.

Según la resolución del tribunal federal de apelaciones, la ley otorga al presidente amplios poderes para actuar en una emergencia nacional declarada, pero ninguna de esas facultades incluye explícitamente la imposición de aranceles e impuestos, apuntó la agencia noticiosa.

La ejecución de la sentencia fue suspendida hasta el 14 de octubre para dar tiempo a cualquier recurso ante la Corte Suprema. De ahí que los aranceles siguen vigentes.

Trump no tardó en reaccionar. En su cuenta de Truth Social, dijo que:“¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN VIGENTES! Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de Estados Unidos, los utilizaremos al servicio de nuestro país”.

Y añadió que:“Hoy, un Tribunal de Apelaciones extremadamente partidista dijo, de manera incorrecta, que nuestros aranceles deberían eliminarse, pero ellos saben que los Estados Unidos de América ganarán al final. Si estos aranceles alguna vez desaparecieran, sería un desastre total para el país”.

Juan Carlos Pérez Herra, analista de política exterior, señaló que el fallo emitido este viernes corresponde a un tribunal superior antes de llegar a la Corte Suprema.

Pérez recordó que Trump utilizó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, vigente desde 1977, para imponer los aranceles. Esta acción fue declarada ilegal en mayo pasado por el Tribunal de Comercio Internacional con sede en Nueva York.

La contienda legal contra Trump es impulsada por un grupo de representantes de 12 estados liderados por demócratas.

Costa Rica y Estados Unidos mantienen conversaciones bilaterales desde mayo pasado. El plan de nuestro país es revertir la tarifa arancelaria del 15% y retornar a los aranceles de 0% pactados en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta), según confirmó Tovar en ocasión anterior.