Economía

Estas son las sanciones por incumplir el registro de Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales

Declaración ordinaria debe presentarse antes del 30 de abril de cada año

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Por Fabio Salas
Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica, con traje azul y corbata verde, en un retrato corporativo.
Fabio Salas es socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica. (Deloitte Costa Rica/Cortesía Deloitte)







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