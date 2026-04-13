Economía

¿Qué es la declaración D-270 y cómo afecta el secreto bancario en Costa Rica?

¿Vulnera la declaración D-270 el secreto bancario? Conozca por qué el reporte de intereses a Hacienda genera polémica

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Por Mario Hidalgo

La nueva declaración D-270 (otrora D-151) ha generado un intenso debate sobre los límites del secreto bancario y el alcance de las obligaciones de reporte que recaen sobre las entidades financieras.








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