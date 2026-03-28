Economía

Todo sobre la declaración tributaria 270: cambios, plazos y quiénes están obligados en Costa Rica

Expertos explican qué es, a quién aplica y cómo evitar multas que pueden superar los ¢46 millones

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Por Gustavo Ortega Campos
En la imagen alguien con una calculadora y una computadora
La Dirección General de Tributación amplió los plazos de la Declaración 270, una obligación clave para reportar transacciones sin comprobante electrónico. (Shutterstock/Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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