Economía

Impuesto único a los combustibles: Ventajas y desventajas del modelo actual

Descubra cómo funciona el impuesto único a los combustibles en Costa Rica y por qué el precio de la gasolina no baja automáticamente cuando cae el petróleo.

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Por Ricardo González

En Costa Rica sobre los combustibles pesa un tributo creado con la Ley 8114, la cual establece un impuesto único, define los contribuyentes, las exenciones y el destino de los recursos recaudados.








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