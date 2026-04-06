Economía

Secreto bancario en auditorías fiscales

El levantamiento del secreto bancario es una herramienta legítima del Estado, pero solo cuando se ejecuta bajo las reglas establecidas

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Por Fabio Salas
Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica, con traje azul y corbata verde, en un retrato corporativo.
Fabio Salas es socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica. (Deloitte Costa Rica/Cortesía Deloitte)







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