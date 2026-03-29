Economía

Poder generalísimo para el Registro de Transparencia: Conozca los nuevos requisitos y riesgos

¿Tiene problemas para declarar ante el Registro de Beneficiarios Finales por falta de firma digital? Conozca la nueva circular y los riesgos del poder requerido

EscucharEscuchar
Por Ricardo González

Conforme lo analizamos en la columna anterior, la Dirección del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional emitió la Circular DPJ-002-2026 relativa al Representante o apoderado para cumplir el suministro de información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Clave FiscalRicargo GonzálezRegistro de Transparencia y Benefiiciarios Finales

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.