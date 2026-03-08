Economía

Nuevas reglas para nombrar apoderados del Registro de Transparencia: lo que debe saber

El Registro Nacional cambió las reglas para los apoderados del Registro de Transparencia. Conozca las excepciones para inscribir representantes legales.

Por Ricardo González

La Dirección del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional emitió, el pasado 19 de febrero, la Circular DPJ-002-2026 relativa al “Representante o apoderado para cumplir el suministro de información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales” (RTBF).








