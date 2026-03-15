Economía

¿Paga intereses de más en Tribu-CR? El error que afecta a los contribuyentes

¿Está bajo fiscalización? Un error en el sistema Tribu CR podría estar inflándole el cobro de intereses. Sepa qué plazos deben respetarse y cómo pedir el ajuste

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Por Fabio Salas

Tras la implementación del sistema Tribu-CR, se han detectado inconsistencias en el cálculo de los intereses que deben pagar los contribuyentes al concluir un procedimiento de fiscalización.








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