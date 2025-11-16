Economía

Cierre de período fiscal con Tribu-CR: un error menor puede derivar en alertas automáticas

El cierre del período fiscal 2025 se acerca con la implementación total de Tribu-CR. Conozca las claves para cumplir sus obligaciones.

Por Fabio Salas

Aproximadamente falta mes y medio para el cierre del período fiscal 2025, y es relevante considerar que este año se marca un hito para las empresas costarricenses: por primera vez, la totalidad de los procesos de declaración y cumplimiento tributario se realizan bajo el sistema Tribu-CR, la nueva plataforma del Ministerio de Hacienda que sustituyó al anterior sistema conocido como Administración Tributaria Virtual (ATV).








