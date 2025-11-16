Cierre de período fiscal con Tribu-CR: un error menor puede derivar en alertas automáticas

Aproximadamente falta mes y medio para el cierre del período fiscal 2025, y es relevante considerar que este año se marca un hito para las empresas costarricenses: por primera vez, la totalidad de los procesos de declaración y cumplimiento tributario se realizan bajo el sistema Tribu-CR, la nueva plataforma del Ministerio de Hacienda que sustituyó al anterior sistema conocido como Administración Tributaria Virtual (ATV).

Este cambio no es solo un aspecto tecnológico, ya que implica una transformación en la forma en que la Administración Tributaria utiliza los datos de los contribuyentes para generar cruces de información y validar que no se presenten inconsistencias en las declaraciones y los respectivos pagos de impuestos.

Con Tribu-CR, el Ministerio de Hacienda cuenta con una herramienta que le permite aumentar la capacidad para verificar la información de trascendencia tributaria, de forma automatizada, especialmente en materia de comprobantes electrónicos, declaraciones de impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta.

Por esta razón, el cierre de este ejercicio fiscal demanda una revisión mucho más minuciosa de los registros contables, de los soportes digitales y de los documentos legales de soporte de la operación de cada contribuyente.

Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica. (Cortesía Deloitte/Cortesía Deloitte)

Un error menor —como un comprobante duplicado, un gasto mal clasificado o una diferencia entre ingresos declarados y los reportados por terceros— puede derivar en alertas automáticas y eventuales procesos de fiscalización que requerirán invertir una gran cantidad de tiempo y recursos para su debida atención; esto sin dejar de lado los posibles cobros de intereses y sanciones por las diferencias en el pago de impuestos que se puedan evidenciar en estos procedimientos de revisión.

En consecuencia, para minimizar riesgos, conviene ejecutar una profunda revisión previo al cierre, ya que, en tiempos de mayor automatización, la prevención y la trazabilidad son la mejor defensa ante futuras auditorías. El cierre fiscal 2025 no solo debe verse como una obligación, sino como una oportunidad para fortalecer el control interno, depurar información y reducir contingencias tributarias de cara a un nuevo año en el que la fiscalización digital será la norma.