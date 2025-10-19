Conozca la razón por la que Tribu-CR facilitará las fiscalizaciones

Tribu-CR, la nueva plataforma del Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, entró en vigencia el pasado 6 de octubre. (Esta imagen fue tomada de Shutterstock y modificada con inteligencia artificial)

Desde el 6 de octubre de 2025, la Administración Tributaria inició la implementación de Tribu-CR una plataforma que sustituye al sistema Administración Tributaria Virtual (ATV) y que promete revolucionar la gestión fiscal en Costa Rica.

Este cambio, enmarcado en el proyecto Hacienda Digital, busca centralizar y modernizar los procesos tributarios, ofreciendo a los contribuyentes las herramientas como declaraciones prellenadas, pagos en línea, expediente electrónico y una oficina virtual integrada.

Esta plataforma facilitará y fortalecerá los procesos de identificación de contribuyentes sujetos a fiscalización, ya que permitirá detectar inconsistencias en las declaraciones fiscales con mayor precisión y relacionar toda la información tributaria que las autoridades manejan de cada obligado.

De esta forma, las autoridades podrán cotejar fácilmente los datos generados por el sistema de facturación electrónica, las declaraciones periódicas de cada impuesto, la información sobre pagos realizados con tarjetas de débito o crédito y los datos incluidos en la declaración de precios de transferencia, según lo regulado mediante la resolución MH-DGT-RES-0026-2025, solo por mencionar algunos casos concretos.

Además, es probable que los procesos de fiscalización mediante esta nueva plataforma se utilicen como ejemplo de las mejoras logradas gracias al cambio tecnológico. Por esta razón, se espera un incremento en la cantidad de auditorías fiscales y una mejora en la calidad de los resultados obtenidos en dichos procesos.

Ante este nuevo panorama, será necesario que cada contribuyente revise sus obligaciones fiscales de forma recurrente, mantenga una contabilidad ordenada, respalde sus transacciones con facturas electrónicas válidas y verifique toda la documentación legal y financiera necesaria para comprobar el adecuado cumplimiento fiscal.

En síntesis, si las empresas o personas físicas muestran consistencia y coherencia entre la información legal y financiera, mediante los datos suministrados a las autoridades y por los distintos mecanismos de declaración o captura de datos por parte de las autoridades, será posible atender futuras fiscalizaciones sin mayores contratiempos y evitar el cobro de impuestos adicionales, multas e intereses.