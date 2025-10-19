Economía

Conozca la razón por la que Tribu-CR facilitará las fiscalizaciones

Aproximadamente 450.000 contribuyentes deberán migrar a la nueva plataforma Tribu-CR, que entró en vigencia el 6 de octubre pasado

EscucharEscuchar
Por Fabio Salas
En la imagen una calculadora que dice Tribu-CR
Tribu-CR, la nueva plataforma del Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, entró en vigencia el pasado 6 de octubre. (Esta imagen fue tomada de Shutterstock y modificada con inteligencia artificial) (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tribu-CRMinisterio de HaciendaClave FiscalFabio Salas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.