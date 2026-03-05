¿Trabaja por cuenta propia? Guía paso a paso para declarar el impuesto de renta en Tribu-CR

El lunes 16 de marzo vence el plazo para declarar el Impuesto sobre la Renta. Este es el paso a paso que deben seguir las personas físicas en Costa Rica para completar el trámite.

La cuenta regresiva para cumplir con el fisco ya comenzó. El próximo 15 de marzo vence el plazo para que los contribuyentes ordenen ingresos, gastos y comprobantes electrónicos y presenten la declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR) ante el Ministerio de Hacienda.

Este año, el proceso se efectuará por primera vez en la nueva plataforma digital Tribu-CR, que sustituyó en octubre pasado a la Administración Tributaria Virtual (ATV).

Para aquellas personas físicas con actividades lucrativas obligadas a cumplir con este deber, Silvia Castro, socia de Impuestos del despacho Carvajal & Asociados, explicó a La Nación el procedimiento que deben seguir para completar el formulario y generar la declaración dentro del sistema.