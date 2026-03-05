¿Trabaja por cuenta propia? Guía paso a paso para declarar el impuesto de renta en Tribu-CR

La cuenta regresiva para cumplir con el fisco ya comenzó. El próximo 15 de marzo vence el plazo para que los contribuyentes ordenen ingresos, gastos y comprobantes electrónicos y presenten la declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR) ante el Ministerio de Hacienda.
Este año, el proceso se efectuará por primera vez en la nueva plataforma digital Tribu-CR, que sustituyó en octubre pasado a la Administración Tributaria Virtual (ATV).
Para aquellas personas físicas con actividades lucrativas obligadas a cumplir con este deber, Silvia Castro, socia de Impuestos del despacho Carvajal & Asociados, explicó a La Nación el procedimiento que deben seguir para completar el formulario y generar la declaración dentro del sistema.
Declaración del Impuesto sobre la Renta para personas físicas