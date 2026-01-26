Estas son las franquicias de comida rápida de Estados Unidos líderes en Costa Rica. Vea la cantidad de restaurantes

En Costa Rica hay cientos de locales de franquicias originarias de Estados Unidos, según datos del USDA.

Las principales franquicias de restaurantes estadounidenses en Costa Rica sumaron, al cierre del 2025, cientos de puntos de venta, de acuerdo con datos del Servicio Agrícola Exterior (FAS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de los franquiciados en el país.

El informe de la Guía del Exportador 2025 para Costa Rica, publicado el 31 de diciembre pasado, señala que en el país operan 24 “Franquicias líderes” originarias de Estados Unidos. En conjunto, estas finalizaron el año pasado con 569 locales.

El listado de las 10 primeras marcas lo encabeza Subway, seguido de McDonald’s, Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut, Papa John’s, Taco Bell, Burger King, Quiznos, Starbucks y Domino’s Pizza.

Por otro lado, el informe indica que el número de franquicias de restaurantes en Costa Rica ha crecido 65% durante los últimos diez años, generando más de 26.500 empleos directos.

“En años recientes, los barrios del este de San José se han convertido en focos culinarios, con establecimientos innovadores en vecindarios antiguos como Rohrmoser, Los Yoses y Barrio Escalante”, reveló el documento.

Los resultados más recientes de la Encuesta Continua de Empleo, del trimestre móvil setiembre-noviembre, muestran que en la actividad de hoteles y restaurantes había a 132.202 personas ocupadas, el 58,2% son mujeres, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

La Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore) calificó como positivo el crecimiento de restaurantes de comidas rápidas, por la generación de empleos y el cumplimiento de las leyes nacionales.

Mauricio Rodríguez, presidente de Cacore, explicó que aunque la mayoría de marcas son estadounidenses, los dueños del derecho de la franquicia son empresarios nacionales. Estimó que en 2026 podrían crecer al menos en 45 locales más.

“Celebramos que Costa Rica sea competitiva y muchas marcas están interesadas en llegar”, aseguró Rodríguez.

Las marcas estadounidenses contaban con 569 puntos de venta en Costa Rica. (Fotocomposición en Canva/Archivo/Fotocomposición en Canva/Archivo)

Más franquicias

En los últimos tres años, el FAS registra 11 franquicias más en su análisis, de acuerdo al comparativo realizado por La Nación de los informes entre 2023 y 2025.

El año pasado se sumaron 35 nuevos locales, pues se cerró con 569 puntos de venta, frente a los 534 del 2024, según los datos de USDA.

Dicho resultado significó una desaceleración porque en el 2023 había 412 restaurantes registrados y se pasó a 534, es decir, se contabilizaron 122 restaurantes, según el estudio.

El Centro Nacional de Franquicias (Cenaf), de la Cámara de Comercio, registró un total de 388 marcas de franquicia en operación en el 2025, siete más frente al año previo. El dato incluye marcas nacionales y extranjeras.

Karol Fallas, directora ejecutiva de la Cámara, explicó que este comportamiento responde al ingreso de nuevas marcas y al proceso natural de ajustes y salidas de otras. Las previsiones para 2026, se estima un crecimiento del 2%, para un total de 395 franquicias.

El reporte del FAS añade que el crecimiento de las plataformas de pedidos digitales se duplicó con creces en casi todas las categorías de servicios de alimentos en 2025.

El fenómeno proporciona a los operadores grandes cantidades de nuevos datos de consumo que han acelerado la comprensión y la capacidad de respuesta ante el comportamiento y las preferencias de los consumidores, se señala en el análisis.

De acuerdo a la información publicada por La Nación en ocasión anterior, seis marcas de restaurantes tienen previstas nuevas aperturas de locales durante 2026, algunas de ellas ya realizadas.

Aproximadamente 160.000 ciudadanos estadounidenses residen en Costa Rica. El informe hace referencia al récord de 1,6 millones de visitantes del país norteamericano que llegaron al país en 2024, impulsando aún más la demanda de productos alimenticios y bebidas de EE. UU.

Los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), indican que al cierre de 2025 llegaron a Costa Rica 1,63 millones de visitantes provenientes de Estados Unidos, un crecimiento de 0,4% con respecto a 2024.

Perspectivas sobre Costa Rica

El informe No. CS2025-0029 de la FAS, proporciona un análisis económico, de mercado y regulatorio para los exportadores de EE. UU. que buscan hacer negocios en Costa Rica, destacando tendencias y ofreciendo una visión práctica del mercado local, según detalla el documento.

Los datos referidos indican que la continua expansión del sector restaurantero ofrece oportunidades para que los exportadores de Estados Unidos abastezcan a franquicias internacionales y establecimientos de alta cocina en Costa Rica.

Entre las ventajas que cita el informe dirigido a los exportadores estadounidenses están la proximidad geográfica y ventajas logísticas.

Adicionalmente, los productos de EE. UU. se perciben como de alta calidad y se favorece por el acceso libre de aranceles establecido en el tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), excepto para las papas y cebollas.

También destaca que los productos alimenticios estadounidenses son competitivos en términos de precio y calidad; y que el sólido sector turístico (nacional e internacional) crea oportunidades para artículos estadounidenses en formatos de gran volumen destinados al servicio de alimentos.

Además, señala que los costarricenses están comenzando a consumir mayores cantidades de alimentos congelados y preparados.