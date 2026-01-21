Estas seis marcas de restaurantes ampliarán su presencia en Costa Rica en 2026

Las cadenas internacionales de restaurantes Burger King, Domino’s, Popeyes, Subway, IHOP y Applebee’s anunciaron que tienen planes de expansión en Costa Rica para 2026, con la apertura de nuevos locales. De hecho, algunas de estas marcas ya iniciaron sus inauguraciones en las primeras semanas del año.

El pasado 8 de enero, Burger King comunicó en sus redes sociales la apertura de un nuevo local en San Sebastián, en el lugar donde anteriormente operaba el restaurante Jardín Cevichero Mexicano. El establecimiento cuenta con 305 metros cuadrados de construcción, servicio de Auto King y capacidad para 37 personas en salón.

Ese mismo día, Domino’s Pizza informó la apertura de su nuevo punto de venta en San Sebastián, contiguo al Burger King en mención. El local dispone de 140 metros cuadrados, capacidad para 28 comensales y 18 espacios de parqueo.

Un día después, la cadena estadounidense de pollo frito Popeyes inauguró su quinto restaurante en el país, situado 100 metros al norte del Centro Comercial Desamparados. Según un comunicado de prensa, el establecimiento tiene una construcción de 300 metros cuadrados, capacidad para 58 personas, 16 espacios de parqueo y autoservicio.

Para este 2026, Burger King, Domino’s Pizza y Popeyes proyectan nuevas aperturas en distintos puntos del país; no obstante, indicaron que las ubicaciones se darán a conocer más adelante.

“Visualizamos un año de expansión y consolidación, con marcas cada vez más cercanas, innovadoras y alineadas al gusto de nuestros clientes”, afirmó Mario Jiménez, gerente general de Burger King, Domino’s Pizza y Popeyes Costa Rica.

Domino’s Pizza tiene 15 puntos de venta en Costa Rica, Burger King cuenta con 48 restaurantes, y Popeyes suma 5. (Cortesía /Cortesía)

Subway, por su parte, tiene previstas cuatro aperturas durante este 2026: una en el primer trimestre en la provincia de Heredia y tres más en la segunda mitad del año, en Cartago, Alajuela y San José. Adicionalmente, la cadena estima realizar nueve remodelaciones de restaurantes.

“El 2026 lo vemos como un año retador, estable y de crecimiento moderado. Estamos optimistas y planificando mejoras que fortalezcan nuestras ventas, la generación de tráfico y el servicio que buscamos nos caracterice, para ofrecer la mejor experiencia en cada visita y pedido”, señaló Gia Pandolfo, gerente de mercadeo de Subway Costa Rica.

En el caso de IHOP y Applebee’s, su franquiciado en el país, BLT Global Brands, tiene como meta abrir un restaurante de formato dual brand —que integra ambas marcas en un mismo establecimiento— por año durante los próximos tres años.

“Dentro de nuestra estrategia de crecimiento, estamos considerando seriamente opciones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), como parte de una expansión más equilibrada a nivel país”, explicó Stephanie Badilla, encargada de marketing de IHOP–Applebee’s Costa Rica.

Aunque la empresa no detalló las ubicaciones ni las fechas específicas de apertura, confirmó que actualmente analiza alternativas en el este del país. “Podemos adelantar que nos interesa especialmente la zona de Curridabat, la cual consideramos clave dentro de nuestro plan de expansión”, agregó.

Cada restaurante de formato dual representa una inversión aproximada de $1,5 millones y genera cerca de 40 empleos directos y 80 empleos indirectos por apertura.

“Nuestro enfoque principal y compromiso con casa matriz continúa siendo el desarrollo de conceptos dual brand (IHOP + Applebee’s), ya que este formato ha demostrado ser exitoso y atractivo para el mercado internacional al generar más opciones al consumidor en un mismo lugar. No obstante, no descartamos y valoramos la posibilidad de incursionar con nuevos formatos ya existentes con alguna de nuestras marcas por separado”, apuntó Badilla.

En 2025, IHOP abrió en Costa Rica su primer restaurante en un mismo lugar junto a Applebee’s. (Óscar Rodríguez/Óscar Rodríguez)

Recuento de algunas aperturas en 2025

Durante 2025, la cadena Popeyes abrió tres restaurantes en el país, ubicados en City Mall, Alajuela; Rohrmoser, frente a Plaza Mayor; y Food Mall Liberia, contiguo al cruce de Liberia, en Guanacaste.

Popeyes ingresó por primera vez al mercado costarricense en 2010; sin embargo, cesó operaciones en 2019. La marca retomó su presencia en el país en el segundo semestre de 2024, con la apertura de un local en Plaza Vía San Francisco, en Heredia.

Subway, por su parte, registró cuatro aperturas y una reubicación durante 2025. Los nuevos puntos de venta se ubicaron en Vistana Guápiles (Ruta 32), el Centro Comercial de Guadalupe, Vistana Liberia, Turrialba y San Rafael de Heredia, con lo que la cadena alcanzó un total de 82 restaurantes en Costa Rica. Adicionalmente, la empresa realizó ocho remodelaciones.

En agosto de 2025, IHOP y Applebee’s inauguraron su primer restaurante bajo el formato dual brand en Costa Rica, ubicado en Plaza Tempo, en San Rafael de Escazú. De momento, solo hay un local de estas empresas en el país.

KFC, en tanto, abrió siete restaurantes durante 2025. Con estas incorporaciones, la cadena cerró el año con 67 locales en operación en todo el territorio nacional, según indicó Alfonso Gutiérrez, gerente general de KFC Costa Rica.