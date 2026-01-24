Economía

Costa Rica aprueba decenas de plantas lácteas de Estados Unidos y facilita venta ágil al país

Costa Rica autorizó en menos de ocho meses 43 nuevas plantas estadounidenses, luego de que Washington señalara barreras comerciales.

Por Gustavo Ortega Campos
Salpicadura de leche que representa la importación de productos lácteos de Estados Unidos a Costa Rica tras la aprobación de plantas exportadoras por parte del Senasa.
La agilización de los trámites en Senasa permitió la autorización de 43 plantas estadounidenses para exportar productos lácteos a Costa Rica, en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos y la eliminación de aranceles del DR-Cafta. (Fotocomposición en Canva/Shutterstock/Fotocomposición en Canva/Shutterstock)







