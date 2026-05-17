Economía

Estas son las 10 mayores salidas a bolsa del mercado de valores (y las claves para cotizar en Wall Street)

Cientos de empresas recaudaron en conjunto $70.000 millones el año pasado al vender acciones al público en Estados Unidos

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Por AFP
Alibaba se situó segunda. Este gigante chino del comercio electrónico obtuvo $21.800 millones en 2014 en la Bolsa de Nueva York. (GREG BAKER/AFP)







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