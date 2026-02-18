Economía

Estados Unidos y Japón anuncian primeras inversiones de acuerdo comercial por $550.000 millones

Los primeros compromisos de Japón ascienden a $36.000 millones, a cambio de que Estados Unidos les garantice menores aranceles

Por AFP
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), habla durante una conferencia de prensa en la sede del PLD en Tokio este 9 de febrero . La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, declaró el 9 de febrero que sentía una "gran responsabilidad" de fortalecer y hacer más próspero el país tras una victoria electoral aplastante.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), habla durante una conferencia de prensa en la sede del PLD en Tokio, el 9 de febrero . (FRANCK ROBICHON/AFP)







