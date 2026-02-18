Estados Unidos y Japón anuncian primeras inversiones de acuerdo comercial por $550.000 millones

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), habla durante una conferencia de prensa en la sede del PLD en Tokio, el 9 de febrero .

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos anunció el martes una primera fase de inversiones de Japón, como parte de los $550.000 millones prometidos por Tokio en un acuerdo comercial con el presidente Donald Trump.

Los primeros compromisos de Japón ascienden a $36.000 millones para tres proyectos de infraestructura, a cambio de que Estados Unidos garantice menores aranceles a los productos importados.

“Japón avanza ahora oficialmente, y financieramente, con el PRIMER conjunto de inversiones bajo su compromiso de $550.000 MILLONES para invertir en los Estados Unidos de América”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“La magnitud de estos proyectos es tan grande, y no podrían realizarse sin una palabra muy especial: ARANCELES”, añadió. El anuncio llega antes del viaje de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a la Casa Blanca el próximo mes.

Takaichi aseguró el miércoles, en su cuenta en X, que los proyectos “fortalecerán la alianza Japón - Estados Unidos”. “Creemos que las iniciativas realmente encarnan el propósito de esta Iniciativa de Inversión Estratégica, a saber, la promoción de beneficio mutuo entre Japón y Estados Unidos, el fortalecimiento de la seguridad económica y el impulso del crecimiento económico”, afirmó.

Detalló que el siguiente paso será “refinar los detalles de cada proyecto” para asegurar su “pronta y fluida” implementación.

Los proyectos son una planta de gas natural en Ohio, una instalación de exportación de crudo en el Golfo de México y una fábrica de diamantes industriales sintéticos, indicó el Departamento de Comercio de Estados Unidos en redes sociales. Se espera que la planta en Ohio genere 9,2 gigavatios de energía.

La fábrica de diamantes sintéticos -que Trump dijo que estaría en Georgia- trasladará a Estados Unidos “la producción para cubrir el 100% de la demanda estadounidense de grano de diamante sintético”, agregó la oficina.

Mientras tanto, se espera que la planta en el Golfo de México genere entre $20.000 y $30.000 millones al año en exportaciones de crudo estadounidense, indicó el Departamento de Comercio.

“Japón aporta el capital (para los tres proyectos). La infraestructura se está construyendo en Estados Unidos”, dijo el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

Agregó que los proyectos están “estructurados para que Japón obtenga su retorno, y Estados Unidos gane activos estratégicos, expanda su capacidad industrial y fortalezca su dominio energético”.

En julio, Tokio acordó invertir $550.000 millones hasta 2029 “para reconstruir y expandir industrias estadounidenses clave”, de acuerdo con la Casa Blanca. La promesa se hizo a cambio de reducir del 25% al 15% los aranceles estadounidenses con los que Trump amenazó a las importaciones japonesas.