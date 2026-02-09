Primera ministra de Japón promete un “importante cambio de política” tras victoria electoral

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), habla durante una conferencia de prensa en la sede del PLD en Tokio este 9 de febrero . La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, declaró el 9 de febrero que sentía una "gran responsabilidad" de fortalecer y hacer más próspero el país tras una victoria electoral aplastante.

Tokio, Japón. La primera ministra de Japón, la ultraconservadora Sanae Takaichi, afirmó este lunes que el electorado respaldó un “importante cambio de política” luego de que su coalición obtuviera una victoria arrolladora en las elecciones legislativas anticipadas celebradas el domingo.

Según proyecciones preliminares, la coalición encabezada por el Partido Liberal Democrático (PLD) habría asegurado alrededor de 316 de los 465 escaños en disputa en la poderosa Cámara Baja del Parlamento. Los comicios fueron convocados por Takaichi el mes pasado, en un contexto de alta popularidad tras asumir el cargo en octubre.

De confirmarse los resultados oficiales, Takaichi, de 64 años, se convertiría en la primera mujer en gobernar Japón con un mandato sólido para conducir el país durante los próximos cuatro años. Japón cuenta con una población aproximada de 123 millones de habitantes.

“La población mostró comprensión y simpatía hacia nuestros llamados sobre la urgencia de un importante cambio de política”, declaró la mandataria durante una conferencia de prensa en Tokio. Añadió que es consciente de la “responsabilidad muy grande de hacer que Japón sea más fuerte y más próspero”.

El triunfo permitiría a la primera ministra avanzar en su agenda ultraconservadora, que incluye un aumento del gasto en defensa, la posible reforma de la Constitución pacifista y normas migratorias más estrictas, pese al acelerado descenso demográfico que enfrenta el país.

Este sería, además, el mejor desempeño electoral del PLD desde 2017, cuando el partido —que domina la política japonesa desde hace décadas— estaba bajo el liderazgo de Shinzo Abe, mentor de Takaichi, asesinado en 2022.

Tensión regional y relación con China

La región observa con atención si Takaichi moderará su discurso en política exterior, luego de haber generado fricciones con China en noviembre, tras comentarios relacionados con Taiwán.

Este lunes, Pekín advirtió que responderá con firmeza si “las fuerzas de extrema derecha en Japón juzgan mal la situación y actúan de forma imprudente”. Aun así, Takaichi afirmó estar abierta al diálogo.

“Ya tenemos intercambios de puntos de vista. Continuaremos esos intercambios, pero los abordaremos de manera serena y adecuada”, señaló la mandataria.

Respaldo de Donald Trump

Takaichi, integrante del ala ultraconservadora del PLD y admiradora de Margaret Thatcher, recibió un respaldo público del presidente estadounidense Donald Trump, quien celebró su “arrolladora victoria”.

“Fue un honor para mí apoyarla a usted y a su coalición. Le deseo un gran éxito en la implementación de su programa conservador, centrado en la paz a través de la fuerza”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense calificó a Takaichi como una líder “sólida” y “sabia”. La primera ministra agradeció las “cálidas palabras” y aseguró que reforzará la “unidad inquebrantable” entre ambos países durante su próxima visita a Estados Unidos.

Pese al triunfo electoral, Takaichi enfrenta retos económicos de gran envergadura. La inflación fue uno de los principales factores de desgaste de sus dos predecesores.

“Con la subida de los precios, lo que más me importa es qué políticas adoptarán para hacer frente a la inflación”, comentó a AFP la votante Chika Sakamoto, de 50 años.

Durante la campaña, la primera ministra prometió suspender el impuesto al consumo sobre los alimentos, tras anunciar un paquete de estímulo económico de 135.000 millones de dólares para mitigar el impacto del aumento del costo de vida.

Japón mantiene una deuda pública que duplica el tamaño de su economía, mientras que, en semanas recientes, los rendimientos de los bonos a largo plazo alcanzaron máximos históricos.

En política exterior, Takaichi es considerada un “halcón” frente a China. Apenas dos semanas después de asumir el cargo, sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intenta tomar Taiwán por la fuerza.

China considera la isla —de régimen democrático— como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla. Tras las declaraciones de Takaichi, Pekín convocó al embajador japonés, emitió advertencias de viaje a sus ciudadanos y realizó maniobras aéreas conjuntas con Rusia.