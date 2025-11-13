El Mundo

Primera ministra japonesa, criticada por alentar a trabajar en exceso, dice que solo duerme de dos a cuatro horas

Revelación sobre lo poco que duerme surgió después de que Takaichi generara controversia por convocar una reunión con su personal a las 3 a. m.

EscucharEscuchar
Por AFP
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, responde a una pregunta durante una sesión del Comité de Presupuesto de la Cámara de Consejeros en la Dieta Nacional en Tokio el pasado 12 de noviembre. Fotografía:
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, responde a una pregunta durante una sesión del Comité de Presupuesto de la Cámara de Consejeros en la Dieta Nacional en Tokio el pasado 12 de noviembre. Foto: (KAZUHIRO NOGI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JapónSanae TakaichiCríticas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.