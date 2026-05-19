Economía

Estados Unidos espera cerrar otros acuerdos de comercio recíprocos en América Latina este año

En América Latina, ya logró la ratificación de acuerdos con El Salvador, Guatemala, Argentina y Ecuador

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Por AFP
Comercio
El objetivo esencial del gobierno Trump es reducir su déficit comercial mundial, evaluado a principios de año en unos $1,2 billones. (JIM WATSON/AFP)







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