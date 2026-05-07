Economía

Tribunal de Estados Unidos falla en contra del arancel global del 10% impuesto por Donald Trump

Un tribunal de comercio de EE. UU. tomó una decisión drástica sobre el arancel del 10% de Donald Trump

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Por AFP
El presidente estadounidense Donald Trump aparece en una fotografía tomada durante un evento sobre la asequibilidad de la atención médica, donde anunció un acuerdo con la farmacéutica Regeneron para reducir los precios de los medicamentos, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 23 de abril de 2026.
Donald Trump impulso el arancel global del 10% , el 20 de febrero pasado, tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que eliminó los aranceles “recíprocos” creados en abril del 2025. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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