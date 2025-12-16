Estados Unidos amenaza con represalias si la UE no modifica su regulación de las tecnológicas

Washington apunta a las empresas europeas como blanco de sus amenazas para “contrarrestar estas medidas irrazonables” de Bruselas.

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos amenazó este martes con tomar medidas contra la Unión Europea (UE) si no cambia la regulación de algunos sectores, como el de internet.

En los últimos meses, Bruselas impuso multas multimillonarias a grandes tecnológicas como Google o X. La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos criticó estas multas, así como los impuestos que les imponen algunos de los 27 miembros de la UE.

Washington apunta a las empresas europeas como blanco de sus amenazas para “contrarrestar estas medidas irrazonables” de Bruselas. Por su parte, la UE reafirmó el martes que seguirá aplicando sus regulaciones sobre el sector tecnológico “sin discriminación”.

“Como hemos explicado en numerosas ocasiones, nuestras normas se aplican de manera igualitaria y equitativa a todas las empresas que operan en la UE”, dijo Thomas Regnier, vocero de la Comisión Europea. “Seguiremos aplicando nuestras normas de manera equitativa y sin discriminación”, añadió.