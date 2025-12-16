Economía

Estados Unidos amenaza con represalias si la UE no modifica su regulación de las tecnológicas

En los últimos meses, Bruselas impuso multas multimillonarias a grandes tecnológicas como Google o X

EscucharEscuchar
Por AFP
El ETIAS, permiso para visitar 30 países de Europa, entrará en vigencia en el último trimestre del 2026.
Washington apunta a las empresas europeas como blanco de sus amenazas para “contrarrestar estas medidas irrazonables” de Bruselas. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Empresas tecnológicasUEEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.