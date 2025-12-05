UE multa con $140 millones a X por tres irregularidades

La Unión Europea impuso una multa de $140 millones a X, empresa del estadounidense Elon Musk, por incumplimientos al Reglamento de Servicios Digitales. Foto:

Bruselas, Bélgica. La Unión Europea (UE) impuso este viernes una multa de 120 millones de euros (unos $140 millones) a X, la red social propiedad del empresario Elon Musk, por incumplimientos al Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Se trata de la primera sanción emitida bajo esta normativa, adoptada para combatir los contenidos ilegales y mejorar la transparencia en línea.

La decisión podría reavivar tensiones entre Bruselas y Washington, especialmente por la cercanía entre Musk y el presidente estadounidense Donald Trump, quien ya había criticado públicamente las acciones del bloque europeo.

La multa responde a una serie de violaciones notificadas en julio del 2024, cuando la Comisión Europea acusó a X de engañar a los usuarios con su sistema de verificación azul, asociado históricamente a la confirmación de identidad pero convertido en una insignia otorgada a suscriptores de pago.

También por falta de transparencia en la publicidad mostrada en la plataforma y negarse a abrir el acceso a datos internos para investigadores acreditados, requisito establecido por el DSA.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para asuntos digitales, Henna Virkkunen, rechazó que se trate de una acción contra la libertad de expresión:

“La multa contra X no tiene nada que ver con la censura. No estamos aquí para imponer las multas más altas, sino para asegurarnos de que nuestra legislación digital se cumple. Si acatas nuestras reglas, no te multamos: es así de simple.”

Reacciones desde Estados Unidos

Antes de que la sanción se anunciara oficialmente, el vicepresidente estadounidense JD Vance criticó duramente a la UE.

“La UE debería defender la libertad de expresión en lugar de atacar a empresas estadounidenses por tonterías.”

Elon Musk respondió agradeciendo el comentario. Sus posiciones públicas han alimentado la percepción de conflicto entre sus intereses empresariales y las autoridades europeas.

La relación entre Musk y Trump ha sido fluctuante, con un distanciamiento en junio seguido de un acercamiento reciente.

El tema ha adquirido un ángulo político adicional luego de que una delegación estadounidense visitara Bruselas a finales de noviembre para solicitar una flexibilización del DSA a cambio de una reducción de aranceles al acero europeo, propuesta que la UE rechazó de plano.

Aunque la multa ya fue confirmada, Bruselas mantiene otra investigación activa contra X por posibles incumplimientos relacionados con contenidos ilegales y desinformación, cuyas conclusiones aún no han sido anunciadas.

Desde que Musk adquirió Twitter en el 2022 por $44.000 millones y la rebautizó como X, la plataforma ha enfrentado múltiples cuestionamientos regulatorios, especialmente en Europa, donde el DSA es más estricto en materia de responsabilidad digital.