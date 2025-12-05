El Mundo

UE multa con $140 millones a X por tres irregularidades

Infracciones de red social de Elon Musk incluyen engaño, falta de transparencia publicitaria y restricciones a fiscalizadores europeos

Por AFP
La Unión Europea impuso una multa de 120 millones de euros a X, empresa del estadounidense Elon Musk, por incumplimientos al Reglamento de Servicios Digitales. Fotografía
La Unión Europea impuso una multa de $140 millones a X, empresa del estadounidense Elon Musk, por incumplimientos al Reglamento de Servicios Digitales. Foto: (ALAIN JOCARD/AFP)







