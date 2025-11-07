Accionistas de Tesla aprueban un paquete salarial de $1 billón para Elon Musk, quien será el primer ‘trillonario’ del mundo

Los accionistas de Tesla dieron luz verde a un ambicioso plan de compensación para Elon Musk, el cual podría llevar al empresario a recibir hasta $1 billón en los próximos diez años.

Durante una asamblea realizada en Austin, Texas, cerca del 75% de los accionistas respaldaron el esquema, que establece doce tramos de pago atados al cumplimiento de metas financieras y operativas de la empresa.

El anuncio provocó una ovación entre los asistentes al evento, que fue transmitido en directo. Musk agradeció el respaldo y aseguró que el momento marcaba un cambio significativo para Tesla. Afirmó que la compañía se enfoca ahora en áreas como autonomía, robótica e inteligencia artificial.

Metas del plan

El plan contempla que Musk podrá acceder a nuevos porcentajes del capital accionario conforme cumpla con las metas impuestas. El tramo final establece que debe alcanzar una capitalización bursátil de $8.500 millones o bien concretar la venta de 20 millones de vehículos.

En junio, Tesla reportó la fabricación de su automóvil número ocho millones.

Si el empresario logra todos los objetivos planteados en el plazo establecido, podría incrementar su participación accionaria en un 12% adicional, lo que lo colocaría con una tenencia entre el 25% y el 29% de la compañía.

Controversia y presión

El anuncio del paquete, hecho en setiembre, provocó debates internos. Diversos grupos de accionistas intentaron influir hasta el último momento en la decisión, tanto a favor como en contra del beneficio.

Defensores del plan argumentaron que Tesla no contaba con un líder tradicional. Aseguraron que Musk ha transformado industrias enteras y que el incentivo ayudaría a retenerlo en la dirección de la empresa.

Incluso, el empresario insinuó que, sin la aprobación del plan, podría perder interés en continuar al frente de Tesla.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.