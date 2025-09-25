Economía

Elon Musk firma contrato con Gobierno de Estados Unidos para ofrecer ‘Grok’ a agencias federales

El convenio incluye el acceso a Grok 4 y Grok 4 Fast, los modelos de razonamiento avanzado de la empresa

Por Europa Press
Ruptura de Donald Trump y Elon Musk
El acuerdo contempla que el Gobierno abonará $0,42 (0,36 euros) por cada uso que se haga de esta IA hasta marzo de 2027. (Shutterstock/Shutterstock)







GrokIAElon MuskEstados Unidos
Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

