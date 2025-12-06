El Mundo

Elon Musk dice que la UE ‘debería ser abolida’ tras multa contra X

Dueño de red social cuestionó la sanción impuesta, el viernes anterior, por violar las normas digitales de la Unión Europea

Por AFP
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, habló durante la edición número 27 de la Conferencia Global del Instituto Milken, realizada en el Beverly Hilton, en Los Ángeles, el 6 de mayo de 2024. El 6 de noviembre de 2025, los accionistas de Tesla respaldaron abrumadoramente un masivo paquete salarial para Musk, que podría alcanzar $1 billón. El plan de compensación —diseñado para asegurar la permanencia de Musk al frente del fabricante de vehículos eléctricos mientras desarrolla tecnologías en inteligencia artificial y robótica— recibió el apoyo de más del 75 % de los accionistas, según informó un representante de Tesla durante la asamblea anual de la compañía. (Foto de Frederic J. BROWN / AFP)
Elon Musk criticó la sanción impuesta por la UE a la red social X, de la cual es propietario. Foto: (FREDERIC J. BROWN/AFP)







