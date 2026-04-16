Economía

¿Está el suyo? 10 cantones sostienen la mayoría de las pensiones del IVM, según informe de la UNA

Estudio de la UNA identificó las actividades económicas con más asegurados al IVM y advierte de factores externos que ponen en riesgo el empleo e ingresos del fondo de pensiones

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Por Arianna Villalobos Solís
Viernes Negro, Avenida Central
De acuerdo con el informe elaborado por el Cinpe de la UNA, el cantón central de San José alberga la mayor concentración de cotizantes al IVM. Le siguen otros siete de la GAM y dos fuera de ella. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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