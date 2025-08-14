Economía

Empresas de Estados Unidos instaladas en Costa Rica analizan proyecto de ley de ‘call centers’ que podría afectar empleos, afirma AmCham

Alberto Arguedas, director ejecutivo de AmCham, confirma que empresas realizan análisis con sus equipos y con autoridades norteamericanas

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

La Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) confirmó que empresas estadounidenses instaladas en Costa Rica analizan el proyecto de ley presentado en Estados Unidos que restringiría beneficios a las compañías que trasladen o mantengan sus centros de llamadas fuera del país norteamericano, como parte de una estrategia para retener estas operaciones en territorio estadounidense.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AmchamEstados UnidosEmpresasCall centerCosta RicaKeep Call Centers in America
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.