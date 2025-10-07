Economía

Empresa encargada de puesta en marcha de nuevo sistema contable de CCSS sobre fallas: ‘Son mínimas’

Empresa encargada de implementar y lazar ERP-SAP en la CCSS se pronunció, ante consultas de ‘La Nación’ sobre las fallas registradas por el sistema.

Por Arianna Villalobos Solís
La empresa encargada de implementar el nuevo sistema contable de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aseguró que los incidentes registrados desde su puesta en marcha “son mínimos”.
Desde la implementación del ERP-SAP, se han presentado errores en la descarga de recetas y en el registro en los perfiles de los pacientes, así como pérdida de control sobre las existencias y las cantidades reales de medicamentos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

