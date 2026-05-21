Empresa de dispositivos médicos inaugura operaciones en Costa Rica

Rhythmlink es una empresa dedicada al diseño y fabricación de soluciones desechables para la salud cerebral y el neurodiagnóstico.

La empresa estadounidense Rhythmlink inauguró este jueves 21 de mayo su nueva planta de manufactura, dedicada al diseño y fabricación de dispositivos médicos para neurodiagnóstico y monitoreo neurológico.

Las instalaciones se ubican en The GreenPark, en El Coyol de Alajuela. La inversión forma parte del grupo Graham Partners y tiene como objetivo ampliar la capacidad de producción para atender la demanda de clientes internacionales.

La planta cuenta con 3.100 metros cuadrados (m²) de área productiva y otros 1.500 m² de oficinas. Además, desde esta sede se fabricarán electrodos, sensores y accesorios utilizados en estudios como electroencefalogramas, electromiografías y monitoreo intraoperatorio.

“(...) la apertura de Rhythmlink Costa Rica representa un importante logro resultado de la colaboración entre el sector privado y las instituciones públicas de Costa Rica, fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de la industria de dispositivos médicos en el país”, aseguró David Venegas, Site Director de Costa Rica.

En un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), la firma indicó que proyecta 60 nuevos empleos durante su primer año de operación y hasta 300 puestos de trabajo en los próximos dos años.

Los perfiles requeridos incluyen personal en áreas de ingeniería, técnicos especializados, operarios de manufactura e inspectores de calidad. Las personas interesadas en aplicar a alguno de los puestos que abrirá la compañía deben estar atentas a su perfil de LinkedIn.

La viceministra de Comercio Exterior, Arianna Arce, indicó que la operación en el país es la primera de la empresa en Latinoamérica. “Rhythmlink ejemplifica el tipo de inversión que Costa Rica busca atraer en manufactura”, añadió.

Por su parte, Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, afirmó que el sector de dispositivos médicos integra a más de 100 firmas y suplidores especializados.

“Este sector se ha consolidado como uno de los principales ejes de exportación del país, donde el equipo de precisión y médico representó el 45% de las exportaciones de bienes a marzo de 2026, superando los $2.400 millones”, comentó López.

Rhythmlink se dedica al diseño y fabricación de soluciones desechables para la salud cerebral y el neurodiagnóstico. Esta empresa cuenta con más de 300 empleados y su sede principal se ubica en Columbia. En marzo de 2023 fue adquirida por Graham Partners, una firma de inversión privada.