Economía

Empresa de dispositivos médicos inaugura operaciones en Costa Rica

Rhythmlink iniciará operaciones con 60 colaboradores y prevé ampliar su planilla hasta 300 personas en los próximos dos años

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Por Luis Enrique Brenes
Rhythmlink
Rhythmlink es una empresa dedicada al diseño y fabricación de soluciones desechables para la salud cerebral y el neurodiagnóstico. (Cortesía/Procomer)







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RhythmlinkDispositivos médicos
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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