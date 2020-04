“Tenía tiempo libre y nada qué perder. Familia y amigos me comenzaron a motivar y fue así que armé un mueble y en la cocina de la casa de mis papás comencé a hacer pizzas para vender. Eso fue el fin de semana pasado y ha sido sorpresivo el recibimiento porque me contacta mucha gente que no conozco y eso me dice que está siendo bien aceptada la idea”, dice Diego, quien aclaró que, por ahora, está trabajando con pedidos programados, como se trabaja en catering service. Más adelante formalizará la apertura de un local para su pizzería.