“Me ha pasado de todo y en todos los eventos me pasa algo”, señala Amanda Ramírez. “Siempre son cosas sencillas y mínimas, gracias a Dios, como que se me olvidaron en la oficina las arras, el buqué, mi ropa por ejemplo. Generalmente en mis bodas hay gente que se pasa de tragos y terminan desmayados en el baño. Recuerdo una vez que la hermana de la novia se desapareció de la fiesta y al rato la novia me llama a preguntarme si la había visto. Me puse a buscarla y nada, hasta que me dio por entrar al baño y la muchacha estaba dormida ahí. Pero han sido cosas así, por dicha nada malo”.