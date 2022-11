¿Puedo ver los partidos del Mundial en horas laborales? Conozca las reglas y evite un ‘fuera de juego’ en el trabajo

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. El balón rodará desde el domingo 20 de noviembre y hasta el 18 de diciembre, con una agenda cargada de partidos, principalmente en la mañana, incluidos los de la Selección de Costa Rica.

En época de Mundial, es usual que los encuentros sean en días laborales y para esta edición no es la excepción. Qatar tiene una diferencia de nueve horas con Costa Rica, por lo que los partidos se iniciarán desde las 4:00 a. m. (hora local) y continuarán durante la mañana y tarde (7:00 a. m., 10:00 a. m. y 1 p. m.).

¿Cuáles son los jugadores más caros de la ‘Sele’? Joven promesa destaca en ‘top’ de Qatar 2022

Ante este panorama, La Nación consultó a los abogados Eric Briones, doctor en derecho laboral, y Marco Durante, socio de la firma BDS Asesores, con el propósito de crear una guía para los trabajadores que deseen ver los partidos de Costa Rica en el Mundial o algunos otros juegos definitorios, pero sin exponerse a problemas de índole laboral.

¿Qué pueden hacer los trabajadores que quieran ver un partido? Copiado!

Tanto Briones como Durante coincidieron en que las condiciones deben negociarse directamente con el patrono, dependiendo de la realidad de cada una de las empresas, y resaltaron que es fundamental contar con un respaldo por escrito de todos los acuerdos.

“El patrono debe de aprovechar situaciones como estas para, en la medida de las posibilidades de la empresa, entrar en un proceso de negociación con sus trabajadores para que puedan disfrutar, por lo menos, de los partidos de la Selección”, comentó Durante.

“Precisamente, ahora que se vienen estos partidos, lo más importante es que se dialogue dentro de la misma empresa o del sector público, para establecer los permisos respectivos, que sean razonables, racionales y proporcionales con nuestra jornada de trabajo”, explicó, por su lado, Briones.

Qatar, el país donde un litro de gasolina cuesta ¢350 y una cerveza ¢6.000

En caso de llegar a un acuerdo, los especialistas en derecho laboral comentaron que existen opciones para reponer el tiempo que se utilizará para ver los partidos. Una de ellas es que las dos partes —patrono y trabajador— acuerden un horario distinto para los días en que hay algún juego importante, ya sea que se entre más temprano o se salga más tarde.

Durante agregó que otra opción es brindarle un permiso con goce salarial a los trabajadores por las dos horas de partido, ya que en términos generales son pocas las horas destinadas para ver los juegos en el mes del Mundial. Briones comentó que también se puede aplicar el permiso sin goce salarial, asuetos, o tomar algunos días de vacaciones.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 iniciará el próximo 20 de noviembre; Costa Rica hará su debut el miércoles 23 ante España. Fotografía: (MUSTAFA ABUMUNES/AFP)

¡Muy importante! Respaldo escrito Copiado!

Ambos abogados resaltaron que es vital contar con un respaldo por escrito de los acuerdos tomados sobre el permiso, para evitar inconvenientes a futuro. “Es fundamental que haya claridad en la comunicación. A los patronos se les recomienda girar instrucciones precisas, por escrito, por medio de un memorándum o una directriz”, aseguró Durante.

El socio de la firma BDS explicó que, como escenario ideal, el patrono puede tomar la iniciativa de incentivar a sus trabajadores a disfrutar de los juegos, organizando espacios colectivos para ver los partidos en las empresas, con el propósito de propiciar una integración del grupo de empleados.

“De esta forma, se genera un mejor ambiente laboral y a partir de ahí lograr que haya una mayor identidad con la marca de la empresa, cuando el patrono se involucra y arma un estadio mundialista, o mandan correos en los que permite ir con la camisa de la selección, por ejemplo”, agregó el especialista de BDS.

¿Qué pasa si falto al trabajo? Copiado!

Ahora bien, si del todo no hay una autorización previa del patrono para observar los partidos del Mundial, lo mejor es que no se exponga a posibles sanciones, ya que faltar al trabajo sin una causa justificada representa un abandono de funciones, según explicaron los expertos.

Esto está amparado en el artículo 72 del Código de Trabajo, que menciona textualmente la prohibición de “abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono”. La normativa también prohíbe usar los útiles y herramientas suministrados por la jefatura para funciones ajenas al puesto.

“Si el patrono no negocia nada, el trabajador tiene que laborar normalmente. Cuando se habla del abandono no solo es en el aspecto físico, sino también el intelectual. Si yo me pego a Internet y me pongo a ver el partido en la computadora del trabajo, estoy incurriendo en una falta”, afirmó Durante.

Un eventual abandono del trabajo podría acarrear sanciones, que pueden llegar hasta el despido, según el artículo 81 del Código de Trabajo. Durante manifestó que en primera instancia se brinda un apercibimiento por escrito, pero en caso de reincidir, el trabajador puede ser despedido sin responsabilidad patronal.

Mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018 costaron ¢10.000 millones a CCSS en incapacidades

Según Briones, si el patrono no otorga permiso para ver los encuentros, lo más recomendable es no poner en entredicho el trabajo por un partido de fútbol y mejor valorar otras opciones, como observar los juegos fuera del horario laboral, aunque la experiencia no sea la misma.

Briones agregó que el trabajador también debe ser cuidadoso con fingir incapacidades, pues se exponen a la apertura de procesos disciplinarios y hasta a despidos. “Es muy importante tomar en cuenta que no se vale mentir, porque también se está comprometiendo al médico, que puede incurrir en faltas a la ética”, comentó.

Durante los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, en los cuales participó Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) generó miles de boletas, días de permiso y pago de subsidios por incapacidades por enfermedad, que costaron ¢10.000 millones.

La Selección Nacional se encuentra en el grupo E del Mundial de Catar. La tricolor debutará el próximo miércoles 23 de noviembre a las 10:00 a. m. ante España; enfrentará a Japón el domingo 27 de noviembre a las 4:00 a. m. y terminará la primera fase contra Japón, el jueves 1.º de diciembre a la 1:00 p. m.