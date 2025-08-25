Elon Musk demanda a Apple y OpenAI

Washington. Las empresas xAI y X del multimillonario Elon Musk presentaron este lunes 25 de agosto una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI, alegando que los dos gigantes tecnológicos crearon una asociación ilegal para sofocar la competencia.

La denuncia de 61 páginas, presentada en un tribunal federal en Texas, acusa a Apple y OpenAI de haber firmado un acuerdo exclusivo que hace de ChatGPT el único chatbot de inteligencia artificial generativa integrado en el sistema operativo del iPhone de Apple, mientras bloquea a rivales como el chatbot Grok de xAI.

“Esta es la historia de dos monopolistas que unen fuerzas para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa jamás creada por la humanidad: la inteligencia artificial”, afirma la demanda.

Los demandantes afirman que Apple posee el 65% del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, mientras que OpenAI controla al menos el 80% del mercado de chatbots de IA generativa a través de ChatGPT.

Apple y OpenAI anunciaron su alianza en junio de 2024, lo que convirtió a ChatGPT en el asistente de IA exclusivo, accesible a través del asistente de voz Siri de Apple y otras funciones del iPhone.

La demanda alega que el acuerdo otorga a ChatGPT acceso exclusivo a “miles de millones de solicitudes” de cientos de millones de usuarios de iPhone. La denuncia también acusa a Apple de manipular las clasificaciones de la App Store para favorecer a ChatGPT y retrasar la aprobación de actualizaciones de la app Grok.

Las empresas de Musk reclaman miles de millones de dólares en daños y perjuicios y una orden judicial permanente para detener las presuntas prácticas anticompetencia. Exigen un juicio con jurado. Ni Apple ni OpenAI respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La demanda llega luego de las amenazas que Musk realizó a principios de mes, que desencadenaron una tensa discusión con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. En un mensaje en la red social X, Altman calificó la acusación de Musk de “notable” y dijo que “manipulaba X para beneficiarse a sí mismo y a sus compañías”.

Musk le respondió tachándolo de “mentiroso”. Ambos fueron fundadores originales de OpenAI antes de la salida de Musk en 2018 y ahora mantienen una relación conflictiva. Musk fundó xAI en 2023 para competir con OpenAI y otras importantes empresas de IA.