Economía

Elon Musk demanda a Apple y OpenAI

La demanda llega luego de las amenazas que Musk realizó a inicios de mes, que desencadenaron tensa discusión con el director de OpenAI

EscucharEscuchar
Por AFP
Elon Musk afirmó este jueves que Donald Trump habría perdido las elecciones presidenciales de noviembre sin su ayuda.
Elon Musk demandó a Apple y OpenAI ante un tribunal en Texas (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elon MuskAppleOpenAI
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.