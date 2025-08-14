Economía

Apple rechaza acusación de Musk de favorecer a OpenAI

Apple responde a acusaciones de Elon Musk sobre críticas a la tienda virtual de aplicaciones de la compañía tecnológica.

Por AFP

San Francisco, Estados Unidos. El gigante tecnológico Apple rechazó el jueves la acusación del millonario Elon Musk de que su tienda de aplicaciones favorece a ChatGPT, de OpenAI, frente a otros asistentes de inteligencia artificial (IA) rivales, incluido el de su compañía, Grok.








AppleMuskOpenAIElon Musk
