Economía

El peligro de los líderes que usan los ‘likes’ y las encuestas para justificar un poder absoluto

¿Es el triunfo electoral un permiso para el poder absoluto? Analizamos por qué los liderazgos autoritarios amenazan la democracia y cómo el ciudadano puede evitarlo.

EscucharEscuchar
Por José Luis Arce

El problema no es la democracia, sino las malas políticas públicas y la disfuncionalidad que imprimen a los sistemas políticos intereses sin contrapesos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Competencia PerfectaJosé Luis ArceElecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.