Economía

El Niño en Costa Rica: BN, BCR y Banco Popular ofrecen financiamientos y prórrogas de créditos

Los tres principales bancos públicos del país modifican sus condiciones crediticias tras la alerta por el impacto de El Niño en Costa Rica. Estas son las opciones que anunciaron

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Por Gustavo Ortega Campos
Ante la confirmación del fenómeno de El Niño, la banca pública de Costa Rica activa medidas qcon esquemas de pago flexibles y créditos verdes. (Rafael Pacheco Granados)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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