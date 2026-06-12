El Niño en Costa Rica: BN, BCR y Banco Popular ofrecen financiamientos y prórrogas de créditos

Los bancos públicos de Costa Rica anunciaron este jueves acciones preventivas frente a la instalación del fenómeno climático El Niño.
El Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular (BP) dieron a conocer una serie de alternativas para brindar acompañamiento financiero a las personas frente a los potenciales efectos de El Niño, que de acuerdo a pronósticos climáticos, ya se instaló en el Pacífico ecuatorial.
Las acciones anunciadas por la banca pública incluyen alternativas para la ampliación de plazos y condiciones crediticias, reestructuración financiera, modificación de esquemas de pago, consolidación de operaciones y acceso a nuevas soluciones de financiamiento.
Las tres entidades financieras pondrán a disposición sus redes de atención a nivel nacional, conformadas por más de 400 oficinas y equipos especializados que brindarán orientación personalizada sobre las alternativas disponibles para cada caso, se informó por medio de un comunicado de prensa conjunto.
Estas son algunas de las acciones anunciadas.
⇒ Banco Nacional
- Readecuaciones, prórrogas y esquemas especiales para clientes afectados.
- Programas especiales para sectores como agricultura y ganadería.
- Programa Pura Verde de financiamiento para mitigación y adaptación climática.
- Créditos para actividades como energía renovable, gestión eficiente del agua, electromovilidad, infraestructura resiliente, entre otras.
⇒ Banco de Costa Rica
- Programa BCR Pyme para acompañamiento técnico y comercial.
- Financiamiento para proyectos agropecuarios sostenibles y adaptación climática.
- Soluciones para generación de energía limpia y eficiencia energética.
⇒ Banco Popular
- Programas para clientes activos y nuevos clientes afectados por el fenómeno.
- Soluciones para Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Rurales (Asadas) y proyectos de fortalecimiento hídrico.
- Financiamiento para energías renovables, gestión ambiental e infraestructura resiliente.
- Opciones de reestructuración financiera y acceso a fondeo especializado para recuperación económica.
La iniciativa de la banca pública forma parte de la estrategia interinstitucional impulsada por el Ejecutivo y coordinada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que incluye más de 270 acciones preventivas.
El objetivo de la estrategia es reducir riesgos asociados a la disminución de lluvias, el aumento de temperaturas y sus eventuales efectos sobre el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria y otros sectores estratégicos.
Este jueves 11 de junio, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) confirmó que El Niño ya se instaló en el Pacífico ecuatorial y pronostica que alcanzará una intensidad muy alta entre noviembre y enero de 2027.
Esta semana, la Corporación Bananera Nacional (Corbana) anunció la activación de medidas preventivas para resguardar las plantaciones y reducir los riesgos asociados a las condiciones climáticas provocadas por El Niño.