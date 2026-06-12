El Niño en Costa Rica: BN, BCR y Banco Popular ofrecen financiamientos y prórrogas de créditos

Ante la confirmación del fenómeno de El Niño, la banca pública de Costa Rica activa medidas qcon esquemas de pago flexibles y créditos verdes.

Los bancos públicos de Costa Rica anunciaron este jueves acciones preventivas frente a la instalación del fenómeno climático El Niño.

El Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular (BP) dieron a conocer una serie de alternativas para brindar acompañamiento financiero a las personas frente a los potenciales efectos de El Niño, que de acuerdo a pronósticos climáticos, ya se instaló en el Pacífico ecuatorial.

Las acciones anunciadas por la banca pública incluyen alternativas para la ampliación de plazos y condiciones crediticias, reestructuración financiera, modificación de esquemas de pago, consolidación de operaciones y acceso a nuevas soluciones de financiamiento.

Las tres entidades financieras pondrán a disposición sus redes de atención a nivel nacional, conformadas por más de 400 oficinas y equipos especializados que brindarán orientación personalizada sobre las alternativas disponibles para cada caso, se informó por medio de un comunicado de prensa conjunto.

Estas son algunas de las acciones anunciadas.

⇒ Banco Nacional

Readecuaciones, prórrogas y esquemas especiales para clientes afectados.

Programas especiales para sectores como agricultura y ganadería.

Programa Pura Verde de financiamiento para mitigación y adaptación climática.

Créditos para actividades como energía renovable, gestión eficiente del agua, electromovilidad, infraestructura resiliente, entre otras.

⇒ Banco de Costa Rica

Programa BCR Pyme para acompañamiento técnico y comercial.

Financiamiento para proyectos agropecuarios sostenibles y adaptación climática.

Soluciones para generación de energía limpia y eficiencia energética.

⇒ Banco Popular

Programas para clientes activos y nuevos clientes afectados por el fenómeno.

Soluciones para Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Rurales (Asadas) y proyectos de fortalecimiento hídrico.

Financiamiento para energías renovables, gestión ambiental e infraestructura resiliente.

Opciones de reestructuración financiera y acceso a fondeo especializado para recuperación económica.

La iniciativa de la banca pública forma parte de la estrategia interinstitucional impulsada por el Ejecutivo y coordinada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que incluye más de 270 acciones preventivas.

El objetivo de la estrategia es reducir riesgos asociados a la disminución de lluvias, el aumento de temperaturas y sus eventuales efectos sobre el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria y otros sectores estratégicos.

Este jueves 11 de junio, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) confirmó que El Niño ya se instaló en el Pacífico ecuatorial y pronostica que alcanzará una intensidad muy alta entre noviembre y enero de 2027.

Esta semana, la Corporación Bananera Nacional (Corbana) anunció la activación de medidas preventivas para resguardar las plantaciones y reducir los riesgos asociados a las condiciones climáticas provocadas por El Niño.