Sector bananero activa medidas de contingencia y prevención ante el fenómeno de El Niño

Corbana activa medidas en plantaciones bananeras ante alertas por inundaciones, sequías y plagas asociadas al fenómeno de El Niño.

Ante los efectos previstos del fenómeno de El Niño, que provocaría sequías en el Pacífico y un aumento de las precipitaciones en el Caribe y Sarapiquí, la Corporación Bananera Nacional (Corbana) anunció este martes la puesta en marcha de medidas preventivas para resguardar las plantaciones y reducir los riesgos asociados a las condiciones climáticas.

Según Corbana, el fenómeno afectará tanto la producción como las exportaciones de banano. La entidad explicó que el incremento de las lluvias en el Caribe elevaría el nivel de las aguas subterráneas y de los canales de drenaje, lo que, dependiendo de su intensidad, puede saturar los suelos y perjudicar las raíces, el desarrollo de las plantas y la formación de los racimos.

“ Estas condiciones inevitablemente afectarán la disponibilidad de fruta y, por ende, el volumen de exportaciones ”, advirtió Corbana en un comunicado de prensa.

Con el fin de reducir los efectos de este fenómeno, Corbana indicó que el sector mantiene una coordinación constante con la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), representantes de la industria bananera y otras autoridades agropecuarias para impulsar prácticas de adaptación y prevención.

Entre las acciones promovidas destacan el mantenimiento de los sistemas de drenaje, la construcción de diques y otras obras de protección en zonas bajas y márgenes de ríos, así como el establecimiento de coberturas vegetales para disminuir la erosión del suelo.

De forma paralela, Corbana destacó que se trabaja en un protocolo de emergencia con acciones clave para la prevención y manejo del cultivo bajo escenarios de lluvias excesivas, el cual se oficializará y compartirá en las próximas semanas con las empresas productoras.

La institución también señaló que cuenta con un programa llamado “Banaclima”, que le permite monitorear en tiempo real de las principales variables climáticas por medio de una red de estaciones meteorológicas ubicadas estratégicamente en la vertiente del Caribe.

Estas acciones, según Corbana, buscan reducir la vulnerabilidad de las plantaciones ante inundaciones y otros eventos asociados al exceso de lluvias.

La importancia de estas medidas radica en el peso que tiene el banano para la economía nacional. Este producto constituye el segundo principal cultivo de exportación del país, únicamente por detrás de la piña. Durante el 2025, las ventas al exterior de esta fruta alcanzaron los $1.111 millones, según datos de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer).

Corbana anunció que trabaja en un protocolo de emergencia con acciones clave para la prevención y manejo del cultivo bajo escenarios de lluvias excesivas. (Corbana/Cortesía Corbana)

Sector bananero resiente efectos climáticos acumulados

Según explicó Erick Bolaños, director de Asistencia Técnica de Corbana, las condiciones climáticas atípicas registradas en los últimos años han tenido un impacto significativo sobre la actividad bananera.

“Es un efecto acumulativo que venimos experimentando desde el año 2024 y principios del 2025, que provocó el incremento de infecciones por Sigatoka Negra, un hongo que ataca el follaje y, si no se controla, destruye la plantación”, explicó Bolaños.

“Esto causó pérdidas importantes de fruta en todas las empresas bananeras y afectó los ingresos, porque se dejó de exportar una cantidad importante de racimos que estaba programada para salir en el año 2025”, agregó.

De acuerdo con la Corporación, la recuperación de los niveles de producción también se ha visto limitada por distintos eventos meteorológicos, ya que los efectos suelen reflejarse entre 10 y 12 semanas después, mediante la pérdida de fruta y follaje, así como una reducción en la cantidad de cajas destinadas a la exportación.

Aunque la Sigatoka Negra constituye la principal preocupación de los productores ante el aumento de la humedad, Corbana señaló que también existe inquietud por el moko, una enfermedad causada por la bacteria Ralstonia solanacearum raza 2.

Esta infección provoca el marchitamiento acelerado de la planta y la pérdida del fruto. Además, puede propagarse por diferentes vías, entre ellas el agua que circula entre las plantaciones durante periodos de lluvias intensas.