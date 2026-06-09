Economía

Sector bananero activa medidas de contingencia y prevención ante el fenómeno de El Niño

Corbana confirmó que condiciones climáticas afectarán de forma inevitable la disponibilidad de la fruta y sus exportaciones

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Por Arianna Villalobos Solís
Banano de exportación de Costa Rica afectada por lluvias intensas y la sigatoka negra, lo que provocó una reducción del 20,7% en las exportaciones durante el primer semestre de 2025.
Corbana activa medidas en plantaciones bananeras ante alertas por inundaciones, sequías y plagas asociadas al fenómeno de El Niño. (Cortesía Corbana/Cortesía Corbana)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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