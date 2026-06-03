Estas son las acciones que tomará el gobierno de Laura Fernández para enfrentar el fenómeno de El Niño

El gobierno de Laura Fernández anunció, este miércoles en conferencia de prensa, las acciones que se tomarán para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, el cual provocará más temperatura y menos lluvias durante los próximos meses.

Estas son algunas de las 247 medidas que se tomarán para minimizar el impacto del fenómeno en la producción y la energía nacional:

Comisión Nacional de Emergencias (CNE):

Creación de sala de situación especializada, integrada por expertos que seguirán la evolución del fenómeno.

Ministerio de Educación Pública (MEP):

Directriz nacional para que la campaña de ahorro de agua y electricidad alcance todas las escuelas y colegios.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG):

Distribución de suplementos alimenticios para productores mediante alianzas público-privadas.

Ajuste en el calendario de siembra según los pronósticos de lluvias.

Promoción del uso eficiente del agua.

Medidas para conservar la humedad en los suelos y mejorar la alimentación animal.

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop):

Contratación temporal de plantas térmicas.

Construcción de plantas solares y eólicas.

Creación de campaña para promover el uso eficiente de la electricidad.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA):

Distribución de cisternas para comunidades.

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC):

Activación de avales de emergencia con cobertura de hasta un 90% para operaciones de crédito productivo.

Banco Nacional:

Activación de programas de financiamiento para emergencias.

Apoyo técnico y financiero al MAG.

Infocoop: