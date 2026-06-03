El País

Estas son las acciones que tomará el gobierno de Laura Fernández para enfrentar el fenómeno de El Niño

Fenómeno de El Niño aumentará las temperaturas y bajará las lluvias durante este 2026.

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Por Yeryis Salas
San Juan de Chicuá; Fincas; Terrenos; Cultivos; Agricultores; Fenómeno El Niño; Agricultura; Fenómeno climático La Niña; Ausencia o exceso de lluvia; Sembríos; Cosechas; Cebolla
Gobierno impulsará el uso eficiente del agua entre productores. (Rafael Pacheco Granados)







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El NiñoLaura Fernández
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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