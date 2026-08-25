Economía

El IVA que se cobra en aduanas baja con más fuerza en Costa Rica: ¿qué está pasando?

La recaudación tributaria total del impuesto al valor agregado mantiene en el 2026 una diferencia negativa de ¢16.340 millones respecto al primer semestre del año pasado

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Añadir La Nación como fuente preferida en
Operador con grúa movilizando contenedores en un puerto de Costa Rica bajo un cielo despejado, actividad relacionada con la exportación y comercio internacional.
La recaudación tributaria alcanzó ¢3.340.147 millones durante el primer semestre del 2026, una caída del 0,5% en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando ingresaron ¢3.356.487 millones. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IVARecaudaciónHaciendaIngresos tributariosMinisterio de Hacienda
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.