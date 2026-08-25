El IVA que se cobra en aduanas baja con más fuerza en Costa Rica: ¿qué está pasando?

La recaudación tributaria alcanzó ¢3.340.147 millones durante el primer semestre del 2026, una caída del 0,5% en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando ingresaron ¢3.356.487 millones.

La recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) en Aduanas se redujo con más fuerza que la del IVA doméstico durante el primer semestre del 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según datos del Ministerio de Hacienda, el IVA aduanero se redujo en ¢24.885 millones, al pasar de ¢459.491 millones entre enero y junio del 2025 a ¢434.606 millones en el mismo lapso del presente año.

Por su parte, el IVA doméstico se redujo en ¢18.747 millones, al pasar de ¢786.526 millones en el año pasado a ¢767.778 millones en los primeros seis meses del 2026.

Si bien el IVA aduanero representa una proporción menor de la recaudación total por este tributo, su participación sigue siendo relevante. Del total de ingresos recaudados por ese impuesto en 2025, el 61,2% correspondió al interno y el 38,8% restante se atribuyó al de Aduanas.

La Nación solicitó una posición a Hacienda, el pasado 20 de agosto, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.

Tipo de cambio: factor clave

Paulina Matamoros, consultora de Comercio Exterior de Grant Thornton, manifestó que las mercancías importadas suelen estar expresadas en otras monedas, sobre todo en dólares. Para convertir su valor a colones, añadió, se utiliza el sistema aduanal en el que se presentan las declaraciones de importación.

Matamoros añadió que el sistema Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) utiliza el tipo de cambio de venta vigente el día en que se envía y la plataforma acepta la declaración, según lo que establece el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Especialistas consultados por La Nación coinciden en que el precio del dólar resulta clave en este comportamiento. La cotización de la divisa se redujo un 9,44% en lo que va del año en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), al caer desde los ¢499,81 en que cerró el último día del 2025 hasta los ¢452,59 registrados el pasado 24 de agosto.

Marco Otoya, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), consideró que la mayor caída del IVA aduanero podría atribuirse al tipo de cambio, ya que su reducción influye en una menor recaudación nominal.

“Como las mercancías importadas se valoran en dólares, pero el tributo se liquida en moneda nacional sobre el valor CIF (total de la mercancía importada), el efecto cambiario reduce de forma automática la base imponible en colones, aun si los volúmenes físicos de importación se mantienen”, aseveró Otoya.

El exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez explicó que, ante la apreciación del colón, los valores de las mercancías reportados en Aduanas son menores, por lo que el pago del impuesto al valor agregado se reduce.

Rodríguez añadió que el hecho de que el IVA aduanero disminuya más que el interno puede estar vinculado con que los precios de los bienes importados en el mercado local no reflejen por completo la reducción del tipo de cambio o, si lo hacen, que el ajuste sea menor.

“Cuando (la mercancía) llega a lo interno, cuando el precio no varía, si yo no lo he bajado (el precio), voy a seguir cobrando lo mismo. Tiene sentido que a lo interno se recaude más que en aduanas (...). Hay un efecto muy fuerte del tipo de cambio”, aseguró el exjerarca.

El director del Cinpe-UNA dijo que en el resultado también inciden el tipo de bienes que se están importando y la tasa que estos tienen que pagar.

“Las importaciones pueden aumentar en dólares, pero no necesariamente la recaudación. Podemos tener bienes importados con tarifas reducidas o sin IVA, como lo es el caso de las importaciones del régimen especial”, agregó. Así se cobra el IVA aduanero La consultora Paulina Matamoros comentó que los aranceles y los impuestos que se pagan en Aduanas se estiman de forma escalonada. Añadió que el IVA es el último en calcularse, por lo que incluye todos los tributos valorados previamente. La base imponible está compuesta por el costo de la mercancía, el seguro, el flete y otros ajustes. Estos últimos dependen de cada tipo de transacción y se determinan, entre otros factores, con base en lo establecido en el Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en algunas resoluciones de la Dirección General de Aduanas (DGA). La especialista de Grant Thornton aseguró que, si la mercancía es un insumo necesario para desarrollar la actividad económica del contribuyente, el pago del IVA aduanero puede generar un crédito fiscal para este. Un crédito fiscal es el monto que un contribuyente puede deducir o recuperar cuando paga impuestos en exceso o cuando realiza retenciones, percepciones o adelantos que superan su obligación tributaria real. Al presentar la declaración mensual, el contribuyente debe deducir el crédito fiscal del débito fiscal. Si el impuesto pagado supera al impuesto cobrado, se genera un saldo a favor que puede aplicarse en declaraciones posteriores. ¿Fenómeno pasajero? Para el exviceministro Fernando Rodríguez, el comportamiento del IVA aduanero en el segundo semestre dependerá de los bienes que se importen durante ese periodo. Agregó que, al celebrarse fechas como el Día de la Madre, esto podría incentivar el consumo de bienes importados, aunque no considera que se dé una variación relevante en la tendencia. Daniel Ortiz, director ejecutivo de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), sostuvo que es necesario prestar atención a la caída en los ingresos del IVA, debido a que es uno de los indicadores que más reflejan la actividad de la economía real. Ortiz aseguró que una baja persistente en la recaudación de este impuesto podría ser señal de una desaceleración del consumo y, desde el punto de vista fiscal, implicaría una reducción de los recursos disponibles para mantener superávits primarios. “Lo que estamos viendo en Aduanas es efecto de una caída del tipo de cambio, que ha sido de alrededor del 10%. Eso afecta el valor de los bienes importados, de lo que se paga por IVA en aduanas”, explicó Ortiz, quien añadió que este factor también incide en los tributos que se cancelan por servicios vendidos en dólares, pues el impuesto se paga en colones. Cae recaudación La recaudación tributaria alcanzó ¢3.340.147 millones durante el primer semestre de este año, lo cual representa una caída del 0,5% en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando se situó en ¢3.356.487 millones. La disminución representó una diferencia negativa de ¢16.340 millones. El 39,1% de la recaudación provino del impuesto a los ingresos y utilidades (renta), el 36% correspondió al impuesto sobre el valor agregado (IVA), el 9,8% se originó en el impuesto único a los combustibles y el 15,1% restante se distribuyó entre los demás tributos, incluidos el impuesto selectivo de consumo (4,1%), los impuestos a las importaciones (2,8%) y los impuestos a la propiedad (2,3%), entre otros. Como porcentaje del producto interno bruto (PIB), los ingresos tributarios representaron el 6,3%, su nivel más bajo para un primer semestre desde el 2020, cuando fue del 5,7%.

Luis Enrique Brenes Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora. Opens in new window Opens in new window